TCHAD

Tchad : la Police met en garde contre les lynchages liés aux rumeurs d’enlèvements d’organes

Alwihda Info | Par Alwihda - 13 Avril 2025

Depuis quelques jours, un phénomène inquiétant, qualifié d’« enlèvement de sexe », se répand dans la cité capitale N'Djamena et certaines provinces du pays, semant une vive psychose dans les esprits et troublant la quiétude des populations. La Direction Générale de la Police Nationale, tout en comprenant l’émotion suscitée par de telles allégations, tient à apporter des précisions importantes et à rappeler les principes fondamentaux du vivre-ensemble et de l’État de droit.