Tchad : la Police nationale convoque les nouveaux policiers pour une communication importante

Le directeur général de la Police nationale, Hissein Doudoua Hamit, a convoqué tous les policiers stagiaires nouvellement intégrés à se présenter à l'école de police ce jeudi pour une communication importante.



Plus d'un millier de policiers ont été intégrés dans le corps de la police nationale, le 6 octobre et le 27 décembre 2022, certains par remplacement numérique.



Avec la montée de la criminalité, la Police nationale a vu l'urgence d'intégrer de nouveaux policiers pour renforcer ses effectifs et assurer la sécurité de la population.