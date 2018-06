Tchad : la Première Dame demande une loi qui interdit l’expulsion de la veuve du domicile conjugal

La Première Dame, Hinda Déby a demandé ce mercredi 27 juin, au Palais du 15 janvier, au ministre en charge de la Justice et des Droits humains, et au ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité Nationale, d’initier un projet de loi qui interdit l’expulsion de la veuve du domicile conjugal. "Nombre de veuves souffrent dans le silence et l’indifférence totale et vivent dans une situation infernale après la disparition de leurs époux", a souligné la Première Dame qui prenait part à la célébration de la journée mondiale de la veuve.



"La lutte pour la promotion et la défense des droits des veuves doit concerner toute la société. Cette protection doit toucher la matière successorale et tous les droits qui concourent à l’épanouissement de la veuve", a-t-elle souligné, rappelant que "célébrer les veuves et leur apporter le soutien nécessaire est un devoir moral qui s’impose à toute la société".



Des témoignages, exposés-débats, prestations musicales et scènes de théâtres ont mis l'accent sur les souffrances endurées par les femmes veuves au cours de cette journée.



Il s’agit une crise silencieuse, a affirmé Amina Priscile Longoh, présidente de la fondation Tchad Helping Hands, initiatrice de cette célébration. Pour sa part, Mekombe Thérèse de l’Association des Femmes Juristes du Tchad (AFJT) a souligné que "tout ceci résulte du fait que les lois nationales et conventions internationales y relative souffrent d’une non-application". Par conséquent, elle a invité la société à se montrer plus soucieuse envers la veuve.



Ses propos rejoignent ceux de la ministre de la Femme, de la Petite enfance et de la Solidarité nationale, Mme Ardjoun Djalal Khalil qui a exprimé les compassions et la solidarité du gouvernement à l’endroit des veuves, ajoutant que son département a pris les dispositions nécessaires pour un accompagnent juridique et un encadrement nécessaire à l’exercice des droits des veuves. La secrétaire générale du gouvernement, Mme Mariam Mahamat Nour s’est également exprimée au nom du Garde des Sceaux.