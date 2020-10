Tchad : la Première Dame lance l'opération "Soutenons leurs premiers pas à l'école"

N'Djamena - La Première Dame Hinda Déby Itno a lancé mardi au centre social n°4 de Klémat, la 2ème édition de l'opération "Soutenons leurs premiers pas à l'école".



600 tables et chaises sont remises par la Fondation Grand Coeur à 20 écoles maternelles de N'Djamena (11 écoles maternelles publiques et neuf privées) dans le cadre de cette opération. Le don a été réceptionné par le ministère de la Femme et de la Petite enfance.



Des kits scolaires et des jouets ont également été offerts à des enfants, à la demande de la présidente de la Fondation Grand Coeur, Hinda Déby Itno.



Cette initiative de la Fondation Grand Coeur succède à l'opération de soutien à l'école tchadienne qui a permis de doter les écoles publiques de 23.000 tables-bancs.



"Cette œuvre de la Fondation Grand Cœur par le biais de sa Présidente Hinda Déby Itno est très encourageante et a fait jaillir des applaudissements. Le bilan est sans nul doute positif et l'appui constitue un ouf de soulagement", se félicite Habiba Sahoulba, secrétaire générale de la Fondation.



La ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh, s'est félicité d'une nouvelle dynamique insufflée dans le milieu scolaire.



D'après Minda Mahamat Saleh, délégué provinciale de la femme et de la protection de la petite enfance, "le souhait le plus grand de la Fondation Grand Cœur en cette circonstance c'est que cette donation soit utilisée à bon escient pour qu'elle puisse aussi servir longuement".



Le député Djidda Mamar Mahamat a reçu des mains de la première Dame une attestation de reconnaissance suite à son engagement et sa contribution à la réalisation de cette opération.