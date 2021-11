Tchad : la Primature ne dispose pas encore de site Internet

Selon un communiqué, la direction des Technologies de l’information de la communication de la Primature du Tchad porte à la connaissance des internautes que la Primature ne dispose pas encore d’un site Internet.



Par ailleurs, le site www.gouv-tchad.org de l’Ex-Primature n’est plus opérationnel depuis le 15 août 2018, sur instructions du ministère d’Etat, secrétaire général de la Présidence.



Aussi, « toute stimulation de site Web relatif à la Primature relève de la cybercriminalité et est passible de poursuite judiciaire », peut-on lire. Le communiqué de la Primature fait suite à l’indignation d’internautes, quant à la nouvelle redirection de l’ancienne adresse web qui pointe désormais vers des sites à contenus non appropriés.