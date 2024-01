Tchad : la Radio Communautaire de Mongo prépare son plan d'action pour 2024

Dans le cadre de ses activités, le personnel de la Radio Communautaire de Mongo a organisé une réunion de bilan pour l'année 2023 et la planification des actions pour 2024 afin d'assurer une meilleure satisfaction de ses auditeurs. Cette réunion s'est tenue ce mardi 2 janvier 2024 dans les locaux de l'institution.



Dans son discours d'ouverture, le directeur de la radio, Djimet Khamis Zaouri, a félicité les animateurs pour leur excellent travail et les a encouragés à continuer dans le respect des principes déontologiques du journalisme.



Après un débat approfondi, tous les participants se sont montrés satisfaits de l'encadrement des stagiaires et du respect mutuel au sein de l'équipe hiérarchique.