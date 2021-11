Tchad : la République Tchèque installe son premier consul honoraire

Toute première ouverture d’un consulat honoraire Tchèque au Tchad

L’envoyé spécial de la République Tchèque pour le Sahel, Tomáš Uličný, a installé officiellement mercredi à N’Djamena le tout premier consul honoraire de la République Tchèque au Tchad, Mahamat Ibrahim Siam. Il lui a été remis sa lettre d’accréditation comme nouveau consul honoraire de la République Tchèque auprès des autorités Tchadiennes.



Cette fonction à titre de représentation est une mission générale d’appui à l’action diplomatique, culturelle et économique de la république Tchèque. La mission principale d’un consulat honoraire est celle de protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat d’envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international.



Elle consiste également à favoriser le développement des relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l’Etat d’envoi qui est la République Tchèque et l’Etat de résidence qui est la république du Tchad, et à promouvoir de toute autre manière des relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires.



L’envoyé spécial de la République Tchèque pour le Sahel, Tomáš Uličný, a émis le souhait de renforcer les relations avec le Tchad dans le domaine de la sécurité et de l’économie. Selon lui, la République Tchèque souhaiterait devenir un partenaire proche du Tchad.



« Nous avons décidé d’installer un consulat honoraire pour promouvoir des relations amicales au profit de ces deux pays. Pour cette tache, nous avons besoin d’une personne hautement qualifiée, compétente et respectueuse. Je suis extrêmement heureux que Monsieur Mahamat Ibrahim Siam ait accepté l’offre de devenir notre premier consul honoraire au Tchad. Mahamat Ibrahim Siam est une personne très respectée avec une excellente réputation dans la sociétéTchadienne », a indiqué l’envoyé spécial de la République Tchèque pour le Sahel, Tomáš Uličný.



Après son installation, le tout premier consul honoraire de la République Tchèque au Tchad, Mahamat Ibrahim Siam, a rappelé que le Tchad et la République Tchèque entretiennent d’excellentes relations d’amitié, de fraternité, de solidarité et de coopération dans le domaine politique, économique, social et culturel. « Je vous rassure de ma ferme volonté de faire honneur aux plus hautes autorités en me montrant à la hauteur de mes nouvelles taches et responsabilités. Je promets de travailler en synergie pour le succès de ma mission afin de raffermir les liens d’amitié et de coopération entre nos deux pays », a-t-il conclu.



Des visites de haut niveau ont eu lieu entre les deux pays -dont celle de la république Tchèque composée des diplomates et des officiers généraux au Tchad du 14 au 17 mai 2017. Elles ont permis de discuter sur les questions d’intérêt commun notamment la défense, la sécurité, l’enseignement supérieur, la formation, l’agriculture et la santé.