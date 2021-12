Tchad : la "SALT" réagit à l'élection d'Abakar Djarma à la tête de l'AFCNO.

Par un point de presse fait ce 30 novembre à la Maison des médias du Tchad, la présidente de la Solidarité des anciens lausannois du Tchad (SALT), Assel Solange, se dit très satisfaite de l'élection du président du Comité olympique et sportif tchadien (COST), l'ambassadeur Abakar Djarma Aumi, à la tête de l'Association francophone des comités nationaux olympiques (AFCNO).



La SALT estime que "la vision de cette figure emblématique pour le développement de tout le mouvement sportif tchadien, conduisant à l'amorce de la professionnalisation de nos sportifs, a payé aujourd'hui à travers son sens de responsabilité et le leadership qui ne sont pas à démontrer".



La SALT réitère toutes ses félicitations et encouragements envers Abakar Djarma Aumi.