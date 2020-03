Tchad : la SENAFET au Batha, un évènement haut en couleur

Le délégué provincial de la femme de la province de Batha, a relevé que le thème principal met en lumière les engagements politiques. Le thème va permettre de développer non seulement des actions de renforcement du processus de participation des femmes au développement, mais aussi des actions d'information et de sensibilisation.



Il a estimé que cela permettra de réveiller l'opinion sur les enjeux sociaux liés à la mise en œuvre des politiques et programmes sensibles au genre, ou les droits spécifiques des femmes et des filles sont davantage pris en compte.