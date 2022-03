Tchad : la SENAFET au Sila, un cadre d'expression des préoccupations de la femme

Instituée par l'État, la SENAFET est un cadre de réflexion, d'échange d'expériences et de brassage. Elle est aussi une opportunité pour se pencher sur la protection des droits de femmes et leur promotion.



La déléguée de la femme, Sabsita Seïd Brahim, a invité les femmes à profiter de ce cadre pour exprimer les véritables préoccupations et autres contraintes qui entraveraient l'émancipation de la femme dans la province du Sila et d'autres provinces du Tchad.



Le gouverneur de la province du Sila, Ismaël Yamouda Djorbo, a rappelé que les femmes sont activement impliquées dans la processus de développement du pays. Il a invité les chef de service, les partenaires et les opérateurs économiques à soutenir les effort du gouvernement.



Pour le gouverneur, le développement harmonieux du pays a besoin de la participation de la femme. "Ses multiples contributions au développement ne sont plus à démontrer", a dit Ismaël Yamouda Djorbo.