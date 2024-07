Tchad : la SMT amorce la transformation du port sec de Ngueli avec une première phase ambitieuse

La cérémonie officielle de lancement de la première phase des travaux de modernisation du port sec de Ngueli a eu lieu dans la matinée du jeudi 11 juillet 2024 à Ngueli.



Ces travaux sont confiés à la Société de Manutention du Tchad (SMT), créée en 2006, avec pour mission de fournir des services de qualité dans la manutention et le pesage de camions. Concessionnaire du port sec de Ngueli depuis 2010, la SMT dispose d'un parc de véhicules sous douane et d'un entrepôt de 1500 m².



Conformément à la convention pour le financement, la réhabilitation, la construction, l'exploitation et le transfert des terminaux de Ngueli et sur l'axe routier Moundou-Touboro, signée entre l'État tchadien et la SMT le 12 juillet 2006, et approuvée par décret présidentiel No610/PR/PM/MCI/2006 du 19 juillet 2006, ainsi qu'aux avenants No1 et 2 signés respectivement le 24 juillet 2013 et le 21 janvier 2021, la SMT a entrepris d'effectuer des investissements en deux phases en vue de la modernisation du port sec.



La première phase, dont le but principal est la modernisation des services des douanes et de ses partenaires, tels que la MST, les transitaires et les agences de certaines banques, consistera à réaliser un complexe comprenant :



1. Pour les services des douanes: - Un immeuble de trois niveaux comprenant : 46 bureaux, une salle de réunion, 24 toilettes, deux coins café, une salle d'archives, une salle de serveur et un local technique.



2. Pour les agences des banques : un bâtiment comprenant 09 bureaux, 09 toilettes, 10 guichets automatiques (GAB).



3. Pour les transitaires : 20 bureaux et 16 toilettes.



4. Un espace restaurant comprenant un restaurant, une cuisine et un espace ouvert.



5. Deux blocs de 5 toilettes pour visiteurs.



6. Une mosquée.



Cette modernisation vise à améliorer significativement les infrastructures et les services offerts par le port sec de Ngueli, renforçant ainsi son rôle stratégique dans le commerce et le transport au Tchad.