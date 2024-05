Tchad : la SNE lance les opérations de mise à disposition des kilowatts

En application de la circulaire N°003/PT/PMT/MFB/2024 portant gratuité des consommations d’électricité, la Société Nationale d’Electricité (SNE) informe son aimable clientèle que les opérations de mise à disposition des kilowatts y afférents sont officiellement lancées à compter de cette date.



Pour des raisons opérationnelles, et afin de rattraper le léger retard indépendant de sa volonté, il est mis à la disposition des abonnés en prépayé un cumul de trois mois (mars, avril, mai), soit un total de 900 kilowatts par abonné et la même valeur sera automatiquement créditée dans le compte des abonnés en post-paie.



À partir du mois prochain (juin), la mise à disposition s'effectuera sur la base de 300 kilowatts mensuels et ce, jusqu'au 31 décembre 2024.



A cet effet, il est demandé à tous les abonnées bénéficiaires de N'Djamena de se rapprocher des caisses de la direction commerciale et du marketing, sise au quartier BOLOLO, et ceux des provinces de se rapprocher des centres et exploitations respectifs, du lundi au samedi.



Par ailleurs, en raison de la forte chaleur de ces derniers jours et en prévision de possible attroupement, il est demandé aux abonnés bénéficiaires de prendre les dispositions nécessaires, pour se protéger en conséquence.