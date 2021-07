Tchad : la SNE lance un ultimatum pour régulariser les branchements frauduleux

Le directeur général de la Société nationale d'électricité (SNE), Mahamat Adoum Ismaël, demande aux citoyens possédant un branchement frauduleux ou sans document de se rapprocher immédiatement des services de la société pour régulariser leur situation avant le 10 juillet 2021.



Passé ce délai, la SNE sera dans l'obligation de procéder au démontage systématique des branchements illégaux, et les fraudeurs seront réprimés conformément à la Loi.



Mahamat Adoum ismaël demande aux citoyens d'éviter de traiter avec les personnes tierces autres que les agents habilités de la SNE. Mais aussi de dénoncer toute tentative de fraude, branchement suspect ou présence des individus dans des voitures n'appartenant pas à la SNE et intervenant sur le réseau. "Les fraudes sont à l'origine de la surcharge de vos postes. Cette surcharge cause le plus souvent la baisse de tension et des délestages instantanés".



La SNE exhorte à dénoncer les fraudeurs en appelant le numéro vert 1010.