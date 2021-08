Tchad : la SNE présente les premiers résultats de son opération de recouvrement

Le directeur général adjoint de la Société nationale d'électricité (SNE) a fait ce 25 août un point de presse relatif à la commission de recouvrement et de lutte contre la fraude qui est lancée depuis 40 jours.



Dans son allocution de circonstance, le directeur général adjoint, Hamid Djoumino, a évoqué l'objectif de la commission qui est de recouvrer les créances de la SNE, recenser les clients, codifier les rues et lutter contre la fraude. La commission a remarqué la présence des démarcheurs sur le terrain. Ces derniers mettent à mal les efforts que la SNE déploie, pour assurer le bon fonctionnement de son réseau. Deux démarcheurs et leurs complices sont arrêtés et se trouvent présentement à la maison d'arrêt de Ndjamena. Huit cas sont en instance de traitement en attendant leur procès. Huit refus d'accès aux installations de la SNE ont été dénombrés. La collaboration avec les éléments de sécurité, a permis aux agents de visiter et vérifier les équipements sans difficultés.



Le nombre d'abonnés de la SNE est d’environ 98 000, tandis que le nombre de clients visités à la date du 23 août 2021 est de plus de 14801, soit un taux de clients touchés par la commission de 15 %. 3592 clients ont été coupés pour diverses raisons. Le taux de clients coupés, par rapport aux clients visités, est de 24% tandis que 327 clients parmi eux ont un engagement avec la SNE. 77 clients qui n’avaient jamais été facturés ont été décelés, 760 ont été convoqués et 1177 compteurs ont été posés.



Au total, 2606 dossiers ont été traités et 1269 devis saisis. S’agissant de la codification, 38 adresses des rues ont été modifiées et 33 autres nouvellement codifiées pour mieux identifier les clients.