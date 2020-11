Tchad : la SONAMIG élabore un plan d'action quinquennal pour développer le secteur minier

L'atelier se déroule du 25 au 27 novembre. Il permettra d'élaborer le Plan d'action quinquennal de la SONAMIG et servira de cadre d'échange entre les acteurs du secteur minier.



"La SONAMIG disposera ainsi d'un document sur lequel elle pourra s'appuyer pour projeter ses actions sur les cinq ans à venir", indique le ministre Oumar Torbo Djarma. Il ajoute que le document servira de "boussole pour les réalisations dans le secteur minier".



La SONAMIG est une entreprise sous tutelle du ministre du Pétrole et des Mines. Elle a pour mission de garantir les intérêts de l'État dans les secteur minier, tout en le développant, en créant plus d'emplois pour les jeunes et le femmes, et en contribuant à l'émergence.