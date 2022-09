Tchad : la SONEMIC annonce la reprise de l'orpaillage à Kouri Bougoudi

Le directeur général de la Société nationale d'exploitation minière et de contrôle (SONEMIC), Adam Nouky Charfadine, informe toutes les sociétés minières, les coopératives et les groupements miniers ainsi que les orpailleurs exerçant ou souhaitant exercer à Kouri Bougoudi que la reprise effective des activités sur les sites de Kouri 35 et Kouri 60 se fera à partir du 19 septembre 2022. La reprise est ouverte à tous.



Les personnes souhaitant exploiter l'or de manière artisanale doivent se présenter aux services compétents de la SONEMIC présents sur les sites de Kouri 35 et 60, munis de tous leurs documents administratifs et pièces d'identités nationales pour contrôle, enregistrement et enrôlement biométrique.



Les armes à feu ainsi que les armes blanches sont strictement interdites sur les sites.