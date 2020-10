Tchad : la STE abreuve Guinebor avec un nouveau réseau de distribution d'eau

La ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Tahani Mahamat Hassan, a inauguré jeudi un nouveau réseau de distribution d'eau à Guinebor dans le 1er arrondissement de la capitale.



La consommation d'eau à N'Djamena augmente en flèche. Les quartiers périphériques en particulier ont besoin de plus d'eau de qualité que quiconque.



Heureusement, la Société tchadienne des eaux (STE) satisfait ce besoin. Après Walia et d'autres quartiers aux alentours, Guinebor bénéficie de ce réseau long de 38 km d'une capacité de 150.000 m3 par heure.



"Le réseau linéaire en PHD est financé entièrement par L'État tchadien. Au delà d'une simple satisfaction vitale, le réseau traduit la vision 2030, le Tchad que nous voulons", explique la ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Tahani Mahamat Hassan.



Elle ajoute que "c'est la concrétisation des voeux du président de la République qui veut supprimer la peine de sa population à s'approvisionner en eau potable".



Tahani Mahamat Hassan appelle la STE à entretenir les installations, et les clients à payer leurs factures. Pour permettre une grande connexion au réseau, la directrice de la STE Koubra Hissein Itno annonce une réduction de moitié pour une période de deux mois.