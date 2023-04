Tchad : la STE annonce des perturbations dans le réseau de distribution d’eau potable

Dans un communiqué rendu public ce 26 avril 2023, la Société Tchadienne des Eaux (STE) informe ses abonnés qu'il pourrait avoir des perturbations telles qu'une baisse de pression d'eau dans le réseau de distribution d'eau potable.



Cette situation fait suite à l'arrêt de la raffinerie de Djarrnaya, pour maintenance annuelle et à la rareté actuelle du gasoil à N'Djamena, et en provinces, peut-on apprendre.



Des mesures ayant été prises peut assurer la continuité du service, pour toute information complémentaire, les abonnés peuvent appeler au numéro vert (61 25 00 08).



Enfin, « la STE compte sur la compréhension de tous et s'excuse pour cette situation indépendante de sa volonté ».