Tchad : la STE lance la bancarisation de ses recettes à Moundou

Le secrétaire général de la province du Logone Occidental, Nagana Ndjékila, a présidé samedi matin, dans les locaux de la Banque commerciale du chari (BCC) à Moundou, la cérémonie officielle de bancarisation des recettes de la Société tchadienne d’eaux à la BCC.



La cérémonie a eu lieu en présence de la directrice générale de la Société tchadienne des eaux, Mme. Koubra Hissein Itno, du préfet du département de Lac Wey, Ali Youssouf Barh, du directeur d’agence de la BCC, du représentant du maire de la ville de Moundou ainsi que des responsables de différents services déconcentrés de l’État.



Souhaitant la bienvenue aux différentes délégations dans la ville de Moundou, le délégué du premier arrondissement municipal de la ville de Moundou, Djébardé Emmanuel, représentant le maire de la ville, s’est réjouit de l’initiative de la directrice générale de la STE qui est de bancariser les recettes de la société. Ceci va dans la dynamique des hautes autorités du pays, a-t-il dit.



Le chef d’agence de la BCC de la ville de Moundou, Alfaki Hassane Doukouri, a remercié les responsables de la STE d’avoir porter le choix sur son institution pour la bancarisation de ses recettes. Il a invité les autres institutions à emboiter le pas afin d’alléger la tâche aux consommateurs et aux usagers de leurs services.



Dans son discours, la directrice générale de la STE, Mme. Koubra Hissein Itno, a souligné que ladite cérémonie marque une étape importante dans l’amélioration des services offerts par son institution à ses abonnés avec l’assistance de la BCC.



Elle a affirmé que la STE a entrepris des grandes réformes il y a plus d’un an afin d’améliorer ses services pour la mise à disposition d’un service continu au service de ses abonnés.



Selon elle, la mission de la STE est aussi de recouvrer au mieux les recettes de consommation d’eau.



“Participer à cette mission en s’acquittant et à terme échu de ses factures de consommation est un devoir qui contribue à la pérennisation et à l’amélioration de ses services”, a lancé la directrice de la STÉ à l’endroit des abonnés.



Mme Koubra Hissein Itno a souligné que la ville de Moundou vient emboiter les pas des villes de Bongor et Amtiman dont les recettes sont déjà bancarisées.



“Je ne saurais remercier les plus hautes autorités du pays pour leur engagement et implication aux côtés de la STE, et surtout à donner de l’eau en quantité et en qualité à l’ensemble de la population tchadienne”, a-t-elle dit.



Lançant officiellement la bancarisation des recettes de la STE à la BCC de la ville de Moundou, le secrétaire général de la province du Logone Occidental, Ngana Ndjékila, s’est tout d’abord dit fier de cette innovation qui permettra d’accroitre les services afin d’améliorer de manière durable la qualité et la disponibilité permanente de cette denrée rare qu’est l’eau, source de vie.



Il a invité tous les abonnés de la STE à s’approprier ce processus de reforme afin de mieux sécuriser les recettes de la société, condition sine qua none d’une vie décente de tout citoyen grâce à l’eau en permanence.



Un sketch de sensibilisation sur la bancarisation des recettes de la STE a été présenté par la troupe théâtrale Madargué. La cérémonie s’est achevée par la démonstration de paiement d’une facture d’eau au guichet de la BCC par le secrétaire général de la province du Logone Occidental.









