Tchad : la STE lance la recherche de la ressource souterraine en eau à Dikker

Le directeur général adjoint de la Société Tchadienne des Eaux, Ibrahim Adam Khalil, a lancé hier soir à Dikker, une localité située à 20 km de Biltine, les études et prospections géophysiques pour la recherche de la ressource souterraine en eau.



Cette activité qui vise à renforcer l'alimentation en eau potable de la ville, a été effectuée en présence des autorités municipales et des usagers.



Le bureau d'études Fasem Consult, chargé de cette activité importante, assurera également le suivi des travaux de réalisation des sondages pour l’obtention des forages à gros débit. L’équipe de techniciens chevronnés du bureau d’études, déployée sur le terrain, est dès lors à pied d’œuvre.



Le maire de la ville de Biltine, Zakaria Abderaman Abdoulaye, a remercié les plus hautes autorités pour cette mobilisation instantanée et a par ailleurs assuré la délégation de son appui, pour la réussite de la mission.