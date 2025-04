Tchad : la STE lance une formation de l'atelier intitulé Femme et la gestion de l'eau

Dans le cadre des activités, l'amicale des femmes de la Société Tchadienne des Eaux (STE) a lancé une formation de l'atelier placé sous le thème : Femme et la gestion de l'eau, ce 29 avril 2025 à Radisson Blu.



La Société Tchadienne des Eaux en charge de la production et de la distribution de l'eau potable rencontre d'importantes difficultés pour répondre à la demande croissante, et cela nécessite donc de promouvoir la gestion rationnelle et durable de cette ressource vitale, en impliquant tous les acteurs concernés, notamment les femmes.



Dans son discours, le directeur général de la STE a déclaré que l'eau est une source rare et tarissable, qu'il faut gérer de manière efficace et efficiente, dans un monde où le réchauffement climatique évolue de manière exponentielle. Il a indiqué que face à ce défi, il est impératif de développer des stratégies et des solutions pour améliorer l'accès des femmes à une eau potable, tout en intégrant leur participation active dans la gestion et la gouvernance cette ressource.



Car selon lui, ce sont les femmes qui portent au quotidien la lourde responsabilité de la collecte, et de l'utilisation de cette ressource rare et vitale. Il a souligné quelques objectifs visant à améliorer cette situation qui sont entre autres : l'identification des défis et les opportunités liées à la gestion l'eau ; valoriser le rôle de femmes dans l'usage, la conservation et la gestion de l’eau ; promouvoir l'intégration du genre dans la politique et programme du secteur de l'eau et enfin élaborer des recommandations concrète et sensibiliser les femmes dans la gestion rationnelle de l'eau.



La présidente de l'amicale Mme Amira Kodneltangar, a souligné dans sa présentation, quelques points et des leçons importantes : réduire l'écart entre les genres ; faciliter la contribution des femmes leaders aux stratégies pour exploiter leur expertise et donner plus de visibilité aux jeunes professionnels.



La solidarité féminine : les femmes doivent se soutenir mutuellement ; l'apprentissage continu : rester curieuse et chercher à se développer et exploiter pleinement son rôle.