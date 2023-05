Tchad : la STE œuvre pour l'approvisionnement en eau à Abéché avec des groupes électrogènes neufs

Cet 15 mai 2023 à Bithea, une localité située à 37 km d'Abéché, le Directeur Général Adjoint de la STE, Ibrahim Adam Khalil, a officiellement remis les clés de deux nouveaux groupes électrogènes d'une capacité unitaire de 660 kVA à la station de pompage d'eau potable.



Étant donné qu'Abéché se trouve dans une zone de socle caractérisée par la rareté des ressources en eau souterraines, ces groupes électrogènes contribueront à renforcer et sécuriser l'alimentation électrique nécessaire à la production d'eau potable.



La cérémonie a été honorée par la présence du gouverneur de la province du Ouaddai, Bachar Ali Souleyman, du ministre de l'élevage et des productions animales, Dr. Abderahim Awat Atteibsu, ainsi que de quelques autorités de la ville d'Abéché.



Le gouverneur a exprimé sa gratitude envers la STE pour ce geste et a encouragé les responsables de la station de pompage d'eau potable à utiliser de manière rationnelle ces deux groupes électrogènes.