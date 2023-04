Tchad : la Semaine africaine de vaccination lancée dans la province du Salamat

La délégation provinciale de la Santé publique et de la Prévention du Salamat, a organisé ce mardi 25 avril 2023, le lancement officiel de la Semaine africaine de vaccination.



C'était au cours d'une cérémonie tenue dans les locaux du Centre de santé Am-Timan nord, sous les auspices du gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam.



Lors de son mot de bienvenue, la déléguée provinciale de la Santé publique et de la Prévention du Salamat, Dr Habiba Abdoulaye Affadine lance un appel aux autorités administratives civiles et militaires, ainsi qu'aux responsables des associations civiles non gouvernementales, de s’impliquer dans les activités de la mobilisation sociale et de la gestion des cas des refus, pour que cette campagne soit une réussite.



Intervenant au nom des partenaires techniques et financiers, le consultant OMS, Dr Djounfoune Arnaud informe de la disponibilité des partenaires à apporter leur appui au gouvernement, pour améliorer la santé de la population tchadienne.



Lançant les activités de la Semaine africaine de vaccination, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, précise qu’elle a pour objectif de contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité liées aux maladies évitables par la vaccination.



Concernant sa province, Abdoulaye Ibrahim Siam souligne que les indicateurs consacrés à la vaccination sont faibles et le taux d'abandon est très élevé, malgré l'amélioration des indicateurs, ces deux dernières années plaçant ainsi le Salamat au 8ème rang sur les 23 provinces du Tchad.



Le coup d'envoi de la vaccination est officiellement donné par l'autorité provinciale en administrant la dose de vaccin à un enfant.