Tchad : la Semaine nationale de l'arbre lancée par le gouvernement

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a lancé samedi matin à la Faculté Idriss Déby Itno des sciences juridiques et politiques de l'Université Roi Fayçal à Farcha, l'édition 2020 de la Semaine nationale de l'arbre, en présence du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine, et plusieurs officiels.



L'évènement est placé sous le thème : "planter et entretenir un arbre, c'est lutter contre la désertification et être résilient au changement climatique".



"Sans arbre et sans un environnement décent, il n'y a pas de développement. Les actions de reboisement que nous menons depuis plusieurs décennies sont salutaires pour la sauvegarde de notre faune et flore donc de notre écosystème", a déclaré Kalzeubé Payimi Deubet.



Il a ajouté que "pour stimuler les étudiants à assurer la protection des plants mis en terre, nous recommandons à l'administration de ladite faculté de primer les meilleurs étudiants de l'année en inscrivant leurs noms sur chaque plant."



Le ministre Brahim Mahamat Djamaladine a lancé un appel à l'ensemble du peuple tchadien : "L'environnement n'est pas l'affaire du ministère seul. L'environnement est l'affaire de tous, de tout le monde."



"La pression anthropique est criarde. Malgré les efforts et les interdictions, la sensibilisation ne se fait pas à un certain niveau. Nous réitérons cet appel à tout le monde et nous osons croire que notre message est entendu", a-t-il ajouté.



A l’instar d’autres contrées du pays, la ville de N’Djamena n’est pas à l’abri des effets du changement climatique, avec l’avancée du désert, la coupe abusive des arbres et les inondations récurrentes, renseigne le Maire Oumar Boukar, faisant part des efforts de la municipalité qui entreprend plusieurs actions afin de disposer d’un environnement sain, viable et durable.



La semaine sera marquée par des activités de reboisement dans tout le pays. L'ensemble des citoyens sont incités à oeuvrer en ce sens.