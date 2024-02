Tchad : la TIKA inaugure le laboratoire de biochimie à l'IRED de Farcha

Ce 28 février 2024, l'Agence Turque de Coopération et de Coordination (TIKA), a inauguré le laboratoire de biochimie de l'Institut de Recherche en Élevage pour le Développement (IRED), à Farcha dans la commune du 1er arrondissement de la ville de N'Djamena.



Cette cérémonie a vu la présence de quelques cadres et autorités, notamment le directeur de l'IRED, le coordonnateur de la TIKA, le secrétaire d'État du ministère de l'Elevage et de la Production animale et les techniciens dudit laboratoire.



Le directeur général de l'IRED, Dr Abdelaziz Arada Izzedine, rappelle que ce laboratoire de biochimie a fermé ses portes depuis plus de 20 ans, pour manque de techniciens, aujourd'hui la TIKA a formé les techniciens, prêts à assurer cette tâche.



Il souligne également que le laboratoire ne prend pas seulement en compte les analyses des animaux, mais contribuera également dans le domaine sanitaire humain, notamment les analyses sur la visite prénatale et les maladies comme la tuberculose, etc...



Par ailleurs, il a réitéré encore que le Tchad n'a plus besoin de d'aller faire des analyses hors du pays. Le coordonnateur de la TIKA, Vedat Basi, souligne que c'est un jour spécial, l'inauguration de ce laboratoire qui donne autant d'espoir au peuple tchadien et les chercheurs. Il dit que c'est dans le cadre de ce projet que l'infrastructure a été améliorée, réhabilitée et équipée. Pour lui, le Tchad est le pays le plus important au monde en élevage.



L'agence TIKA a réalisé plus de 100 projets, depuis son installation au Tchad dans le domaine de l'éducation, l'agriculture et l'élevage, la santé, la formation professionnelle et les activités génératrices de revenus, afin de soutenir le développement du Tchad.