Tchad : la Tandjilé a un nouveau commandant de Légion de gendarmerie

Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcel Hoinati, a installé officiellement ce 23 octobre 2020 à Laï, le commandant de la légion de la gendarmerie nationale n° 14 de la Tandjilé.



Le colonel Zihoulbe Pafalé Pataidang passe le bâton de commandement au colonel Orozi Korom Mahamat. Ceci après deux ans de service.



8h45 mn, l'on aperçoit la sirène de la police nationale de Laï escortant le patron de la gendarmerie nationale et le secrétaire général de la Tandjilé, Bachar Brahim Abakar, à la place de l'indépendance de Laï, lieu choisi pour cette cérémonie de passation de service.



Aussitôt arrivé, le général de division Djontan Hoinati a passé en revue les troupes militaires avant de regagner la tribune. Quelques minutes plus tard, il est invité par le cérémonial, le capitaine Mahamat Ismaël, à installer le nouveau "com-Légion" n° 14 de la Tandjilé.



Le directeur général de la gendarmerie nationale, en installant le colonel Orozi Korom Mahamat dans ses nouvelles fonctions, a invité les officiers, sous-officiers et gendarmes a reconnaître désormais l'officier entrant comme leur chef.



Après la cérémonie , le directeur général de la gendarmerie a échangé avec les responsables de la légion. Il s'est rendu compte que le personnel de la gendarmerie de la Tandjilé travaille dans des conditions difficiles. Toutefois, le patron de la gendarmerie nationale les encourage à redoubler d'efforts.



S'agissant de la sécurité, le général de division a indiqué que le conflit agriculteurs-éleveurs est un phénomène social et que le gendarme doit observer la neutralité la plus absolue lorsqu'elle intervient. Pour finir, il met en garde les agents véreux qui se livrent à des pratiques peu orthodoxes, contraire à l'éthique et à la déontologie.