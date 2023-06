Tchad : la Tandjilé accueillera le président de transition le 9 juin (préfet)

La date de l'arrivée du président de transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno, dans la province de la Tandjile a été fixée au 9 de ce mois à Lai, a annoncé Doud Souleymane Ousmane, Préfet du Département de la Tandjile-Ouest, lors d'une réunion tenue ce vendredi 2 juin à sa résidence. La réunion a réuni les chefs des services civils et militaires du département, les chefs traditionnels, les leaders de la société civile, les représentants des jeunes, des femmes et des syndicalistes. Il a exhorté l'assistance à se mobiliser pour accueillir le chef de l'État à Lai le 9.



Un comité d'organisation sera rapidement mis en place pour coordonner l'accueil de la délégation du département de la Tandjile-Ouest lors de son séjour à Lai. Dans ce comité, le préfet et le maire ont été respectivement désignés président d'honneur et président actif.