Tchad : la Tandjilé célèbre la Journée internationale de la femme en différé

La Journée internationale des droits de la femme est célébrée en différée ce lundi 9 mars 2020 à Laï, au cours d'une cérémonie qui marque aussi la fin de la Semaine nationale de la femme tchadienne.



Les femmes de la Tandjilé ont adressé une motion au Gouvernement. Celle-ci recommande entre autres de réviser le décret n° 186 de manière à résorber le retard récurrent dans l'organisation de la SENAFET, intensifier la mobilisation, la sensibilisation de proximité et l'information à l'endroit des femmes à tous les niveaux, veiller à l'application et au suivi des textes pour l'éradication totale du viol des mineurs dans la province de la Tandjilé, et sanctionner les auteurs et complices de ces actes conformément aux lois de la République.



Dans son allocution, la présidente active de l'organisation de la SENAFET, Fatimé Saleh, par la voix de sa vice-présidente Brya Dangleu, a souligné qu'une semaine durant les femmes de la Tandjilé ont débattu plusieurs points autour de thèmes central : "Genre, enjeux et perspectives."



Ce thème -subdivisé en cinq sous thèmes- a fait l'objet de conférences-débats, de sensibilisation des femmes sur les enjeux de la promotion du genre et d'échanges sur les meilleures pratiques entre les femmes.



Le gouverneur de la Tandjilé, Ngarboudjim Medeur Jacob, a indiqué qu'une année passe, une autre arrive, voici que nous commémorons, le 30ème édition de la SENAFET.



"L'essentiel n'est pas de l'instituer et de l'organiser, mais de fournir de l'effort pour qu'elle produise son impact à votre profit", a-t-il renchérit.



Pour davantage autonomiser les femmes, le président de la République Idriss Deby vient de donner par le truchement du ministère en charge de l'agriculture, au groupement Imenoudji de Tchindaye dans le département de la Tandjilé Est, un tracteur qui leur permettra de générer des revenus.