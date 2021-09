Tchad : la Tandjilé centre veut anticiper les conflits à l’approche des récoltes

Bientôt, la province de la Tandjilé entrera dans la période d'épiaison des champs de riz suivi des récoltes. En cette période surviennent souvent des conflits agriculteurs-éleveurs mettant à mal le vivre ensemble. Comment prévenir ses conflits ? Cette interrogation a obligé le préfet du département de la Tandjilé centre, Mahamat Adoum Aguid, à rencontrer tous les sous-préfets et chefs de canton de sa circonscription administrative.



Selon le chef du département de la Tandjilé Centre, Mahamat Adoum Aguid, cette rencontre avec ses collaborateurs vise à prendre les devants pour chercher les voies et moyens pour qu'il y ait une stabilité dans sa zone de responsabilité.



Après échange, il a été décidé de libérer les passages des boeufs et aussi de respecter le calendrier de départ et d'arrivée. Mahamat Adoum Aguid a ajouté que parfois, certains responsables y sont pour quelque chose dans les conflits." Puisque quand on ne rend pas la justice, il y a désordre. C'est par manque de justice que les gens se font justice", a-t-il martelé.



Selon le préfet, s'il y a dévastation, il faut savoir résoudre les conflits. Mettant terme aux assises, le préfet a exhorté ses collaborateurs à une sensibilisation de proximité.