Tchad : la Tandjilé désigne les membres du comité de gestion des revenus pétroliers

Conformément au décret n° 1911 du 1er juillet 2022, les résidents de la province de la Tandjilé, venus de tous les horizons du pays, ont proposé des candidatures pour la désignation des six personnes qui constitueront le comité provincial de gestion des revenus pétroliers. Ces membres proviennent des cinq départements de la province de la Tandjilé.



Lors de l'ouverture des travaux, la gouverneure de la province, Eldjima Abderamane, a salué la présence des cadres de la Tandjilé et a demandé à l'assistance de faire preuve d'un esprit consensuel pour que les travaux se déroulent dans une atmosphère positive. "Unissons-nous pour créer une province où il fera bon vivre pour les futures générations de la Tandjilé", a-t-elle ajouté. Après la cérémonie protocolaire, un présidium de trois membres dirigé par Pierre Ngolsou a été formé, puis chaque département a proposé son candidat, dont les propositions ont été approuvées par l'assemblée avec des acclamations.



En clôturant les délibérations, la gouverneure de la province de la Tandjilé, Eldjima Abderamane, a exprimé sa gratitude envers les participants pour l'atmosphère cordiale qui a prévalu pendant les travaux.



Le comité de gestion des revenus pétroliers est composé de : Maldou Boukar, représentant des jeunes ; Sa majesté Djikolum Makournar, représentant de la chefferie traditionnelle ; Pasteur Batein Kaligue, représentant des confessions religieuses ; Keimba Phebe Badeng, représentant des élus locaux ; et Conseillère Géneviève Koude. Les trois autres membres du comité sont d'office la gouverneure de la province, le délégué provincial des finances, du budget et des comptes publics, ainsi que le délégué du pétrole. Il est à noter que le président de ce comité sera nommé par le chef de l'État.