Tchad : la Tandjilé mobilisée pour la vaccination contre la rougeole et la poliomyélite

Le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, a présidé ce 18 novembre à Laï, une réunion de plaidoyer pour l'introduction de la deuxième phase du vaccin contre la rougeole à partir de 15 mois et du vaccin contre la polio injectable à partir de 9 mois.



Cette réunion se tient dans le cadre de la mobilisation sociale de l'orientation de la deuxième dose de vaccin contre la rougeole et la poliomyélite.



Saluant la présence de l'assistance, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, a indiqué que ces deux maladies font des ravages dans le monde entier et la province de la Tandjilé n'est pas du reste. Le seul moyen efficace de lutte contre ces deux maladies est la vaccination, a-t-il renchérit.



Dans sa présentation, le délégué provincial de la santé publique de la Tandjilé, Dr. Adjibera Jean Baptiste, a souligné que la rougeole est une maladie très dangereuses et parfois mortelle. Car dit-il, tout cas suspect de rougeole doit faire l'objet d'un prélèvement pour les analyses.



Dr. Adjibera Jean Baptiste de préciser que sur les 2664 cas suspects de rougeole notifiés, 125 cas sont confirmés avec six décès pour cette année dans la province de la Tandjilé. Il n'a pas perdu de vue la poliomyélite. Pour lui, la poliomyélite est une infection causée par un virus. Et cela entraîne une paralysie. Donc ces rappels de vaccins immunisent les enfants.



Après un tour de table, le gouverneur Doudlengar Miayo a demandé à toute la population de s'engager à faire vacciner ses enfants concernés pour les mettre hors de danger.