Tchad : la Tandjilé veut booster le processus d'autonomisation intégral des femmes

L'objectif de l'atelier est de créer un cadre d'échange et de partage d'information autour des mécanismes de mise en œuvre du projet avec l'implication de tous les acteurs concernés. Il vise également à sensibiliser les parties prenantes sur les objectifs et résultats attendus du projet.



Lançant officiellement le projet, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, a indiqué que les autorités ont mis en chantier la politique nationale de la promotion du genre qui aidera à lutter pour l'égalité des sexes. Pour ce faire il a invité les autorités à tous les niveaux à s'impliquer pour la réussite de ce projet dans la province de la Tandjilé.



Dans son allocution de circonstance, le directeur national de l'IHDL, Mankoto Beandjingar Fidel, a révélé que l'analyse causale du contexte social et sociétal du Tchad démontre qu'une partie non négligeable des problèmes d'autonomisation des jeunes filles et des femmes dans la plupart des provinces reste les pesanteurs socioculturelles sur les questions de la scolarisation des filles, la santé sexuelle et le non accès de la femme à la terre qui est un actif fondamental de production dans un pays à vocation agro-pastorale comme le Tchad.



C'est dans ce sens que le projet a été lancé afin de booster qualitativement et quantitativement le processus d'autonomisation intégral des femmes et des adolescentes dans la province de la Tandjilé. Le projet est financé par la Banque mondiale.