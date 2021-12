Tchad : la Tika remet 100 tricycles aux personnes handicapées

Quant au coordonnateur de la TIKA, Melih Mücahid Ateş, il a assuré que la République de Turquie à travers son agence de coopération et de coordination accompagnera toujours le Tchad sur le chemin du développement et mettra tout en œuvre pour renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays.



Selon le coordonnateur de la Tika, l’agence de coopération a réalisé plus de 100 projets depuis son installation au Tchad dans le domaine de l'éducation, l'agriculture et l'élevage, la santé, la formation professionnelle et les activités génératrices de revenus.



« Nous avons décidé cette année d'envoyer 50 tricycles aux personnes handicapées de Koumra dans la province de Mandoul. Notre agence Tika intervient dans toutes les provinces du Tchad pour soutenir nos frères et sœurs tchadiens quelque soit leurs confessions ou groupes ethniques », ajoute-t-il.



La représentante de la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, par ailleurs directrice générale dudit ministère, Martine Allahissem Dangar, félicite la Tika pour son humanisme, en aidant les personnes handicapées. Elle exhorte l'agence Tika à faire davantage pour que toutes les catégories de personnes handicapées soient touchées par cette générosité.