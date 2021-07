Tchad : la banque UBA célèbre le 5e anniversaire de sa philosophie "Costumer First"

Les membres du comité de direction ont visité les agences et ont remercié de vive voix les clients présents. Pour marquer cette journée commémorative, la Banque UBA Tchad a organisé un moment festif avec les clients dans chacune de ses agences à N’Djamena et dans certaines provinces du Tchad où elles sont implantées.



Les responsables de la banque UBA ont investi le service et les différents guichets pour servir en toute humilité leur clientèle. Le partage du gâteau d’anniversaire et des cadeaux aux usagers de la banque UBA ont mis un terme à cette cérémonie de la célébration du 5ème anniversaire de la philosophie « costumer first », « client avant tout ».