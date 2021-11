Tchad : la base aérienne d'Abéché baptisée au nom d'un officier tombé au Kanem

La cérémonie a vu la présence des autorités administratives et des deux anciens ministres. Il s'agit de Adoum Younousmi et Mahamat Tahir Okormi.



Le lieutenant colonel Mahamat Hassan Hangata est un officier supérieur tombé sur le champ d'honneur le 29 Avril 2021 au nord de la province Kanem.



Le maire de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, a rendu un hommage mérité aux vaillantes forces de défense et de sécurité pour le sacrifice suprême consenti au profit des populations et des leurs biens. Il a souligné qu'aujourd'hui, on parle peu des glorieux combattants qui a un moment de leur vie ont farouchement résisté aux ennemis. Selon lui, c'est parce que l'on était incapables de les immortaliser soit par des traces écrites soit par la construction d'un monument ou le baptême d'une rue.



Mahamat Saleh Ahmat Adam a exhorté à l'assistance à rendre le regretté immortel dans la mémoire de sa famille biologique et de tous ses compagnons de l'armée de l'air, plus particulièrement la population de la ville d'Abéché qui connaît la particularité de la noble famille Hangata.



Abdelhakim Hassan Hangata a, au nom de la famille du regretté, adressé ses sincères remerciements aux plus hautes autorités du pays pour avoir immortalisé la mémoire du feu lieutenant colonel Mahamat Hassan Hangata en baptisant la base en son nom.



Officiant la cérémonie, le colonel Hassan Idriss Deby Itno a relevé que le lieutenant colonel Mahamat Hassan Hangata, en voulant défendre corps et âme le territoire tchadien pour faire bloc face aux ennemis et sauver les vies humaines, a perdu la sienne avec ses compagnons.



Il précise que la "base aérienne Mahamat Hassan Hangata" montera en puissance pour renforcer la sécurisation des frontières à l'Est et prévenir les tentatives de déstabilisation.



La coupure du ruban a mis un terme à la cérémonie.