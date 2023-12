Tchad : la base de données de l'OPEG lancée pour documenter les violences basées sur le genre

La base de données de l'OPEG aura pour objectif de collecter, produire, centraliser et diffuser des données qualitatives sur la situation du genre tant au niveau local que national. Elle permettra également d'analyser les causes des violences basées sur le genre et des inégalités entre les hommes et les femmes.



La représentante de l'UNFPA, Odia Yewande, a souligné l'existence de graves inégalités de genre au sein des institutions administratives, traditionnelles et religieuses. Toutefois, pour remédier à ce problème, elle a expliqué que la politique nationale en matière de genre prévoyait la création d'un mécanisme autonome chargé de surveiller l'état de la parité entre les sexes dans différents domaines.