Tchad : la bataille de la mairie de Ndjamena loin d’être concrétisée

Au vu et au su de tous, cette opération de déchargement sur la voie publique, surtout celle de l’avenue Charles De Gaulle en face de l’ex-Sotel-Tchad dans le 5e arrondissement, perturbe la circulation. Et pourtant, le maire de la ville Ali Haroun et ses collaborateurs, dans leur souci de permettre la circulation libre et éviter les accidents de la voie publique, ont lancé une opération de dégagement des boutiques et autres marchandises étalées sur les voies bitumées.



L’on se souvient encore du déguerpissement des marchands et vendeuses des légumes au marché central et à mil visant à libérer les voies de circulation. En plus, le maire Ali Haroun, par un arrêté de 2014, a réglementé la circulation des gros porteurs dans la ville de Ndjamena. « Les entrées et sorties de Ndjamena des véhicules dont le poids total en charge dépasse 7 tonnes ne sont autorisées qu’entre 22h et 6h ».



Malgré toutes ces décisions, l’on assiste à des opérations de déchargement des marchandises en pleine soleil sans inquiétudes. Le plus marrant est que cette opération se passe devant les policiers en charge de la régulation de la circulation et des policiers municipaux.



Qui sont les propriétaires de ces marchandises ? Sont-ils autorisés à mener leur activité en pleine journée en perturbant la circulation ? La présence des femmes en hybaya lors de ces opérations de déchargement témoigne que ces marchandises ont un cachet particulier. Voilà un énième casse-tête auquel la mairie doit faire face sinon la bataille ne semble que commencer car tous les concitoyens qui empruntent cette voie souffrent. Il faut leur attribuer un espace vaste car non seulement ils perturbent la circulation mais ils détruisent le canal d’évacuation des eaux des artères.