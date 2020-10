Tchad : la campagne de sélection du concours "Génies en herbe OHADA" est lancée

Selon le représentant du ministère de la Justice, Abdoulaye Ndoukolbé, "ce concours intègre parfaitement les axes prioritaires dudit ministère en termes de diffusion du droit OHADA et de l'ancrage de l'état de droit économique. Cette oeuvre de promotion juridique inédite fait du CADOT l'un des partenaires clés du ministère de la Justice en matière de diffusion et de mise en œuvre du droit OHADA au Tchad".



"On n'organise pas une compétition pour la perdre. L'équipe qui sera sélectionnée à l'issue de cette campagne de sélection est donc astreinte à la victoire", exhorte Abdoulaye Ndoukolbé.



En plus d'être le parrain de cette 12ème édition, le garde des sceaux a décidé de mettre à disposition les locaux ministère de la Justice pour abriter les bureaux du CADOT.