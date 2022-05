Tchad : la campagne de vaccination contre la poliomyélite lancée au Ouaddaï

Le secrétaire général du Ouaddaï, a lancé le 14 mai au centre de santé Taïba d'Abéché, la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la province.



Au Ouaddaï et pour la période de 13 au 15 mai, 313 906 enfants âgés de zéro à 59 mois recevront chacun deux gouttes de vaccin polio lors du passage de porte-à-porte des agents vaccinateurs.



1662 vaccinateurs seront déployés dans les quatre districts sanitaires que compte la délégation à savoir Abéché, Abougoudam, Adré et Amdam. Les agents vaccinateurs seront suivis par 294 superviseurs, en plus des superviseurs des districts, ceux de la délégation, des supérieurs nationaux et des partenaires.



Il est demandé aux parents de garder les enfants à la maison et de réserver un bon accueil aux mobilisateurs et aux agents vaccinateurs.