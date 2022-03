Tchad : la campagne de vaccination contre le Covid-19 lancée ce 24 mars à Laï

Au cours cette campagne, 341 525 personnes sont attendues pour être vaccinées contre le Covid-19, dans la province de la Tandjilé.



A cet effet, le délégué provincial de la Santé publique et de la Solidarité nationale de la Tandjilé, Dr Alyo Patrick a, dans son intervention, souligné que les vaccins contre le Covid-19 confèrent une protection contre la maladie, en déclenchant une réponse immunitaire. L'immunité acquise grâce à la vaccination réduit le risque de développer la maladie et ses conséquences, a-t-il précisé.



Et Dr Alyo Patrick d'ajouter que, se faire vacciner peut également protéger les proches, car une personne vaccinée est moins susceptible d'infecter quelqu'un d'autre.



Officiant la cérémonie, le secrétaire général de la province de la Tandjilé, Bachar Brahim Abakar, a indiqué que la vaccination contre le Covid-19 au Tchad est un engagement des plus hautes autorités du pays, en l’occurrence le président de la République, le général Mahamat Idriss Deby Itno.



A cet effet, Bachar Brahim Abakar exhorte toute la population de la Tandjilé à se faire vacciner, car c'est la meilleure façon de se faire protéger et protéger ses proches. Pour joindre l'utile à l'agréable, certains officiels ont pris leurs premières doses de vaccin, et d'autres, leurs deuxièmes.