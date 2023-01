Tchad : la campagne du MPS de vulgarisation des résolutions du DNIS s'étend à Koumra

Les thèmes abordés lors de cet atelier incluent la paix, le vivre ensemble, la cohabitation pacifique, la cohésion sociale, la place de la femme et des jeunes dans le processus de refondation de la République et la relance économique.



Le secrétaire général provincial du Mandoul, Mountangué Miangarkoh, a souligné l'importance de cette initiative pour promouvoir une collaboration dynamique avec les partis alliés, afin de continuer à avancer ensemble. Me Jean-Bernard Padaré a quant à lui souligné qu'il est important que les participants à cet atelier soient à même de devenir des formateurs dans les différents départements, sous-préfectures et ferriques.



"On peut avoir une lecture différente des résolutions, mais en travaillant ensemble, nous pouvons les interpréter de manière à ce que vous deveniez des formateurs dans les départements, les sous-préfectures et les communautés", a déclaré le secrétaire général adjoint Me Jean-Bernard Padaré.



La ville de Sarh sera la prochaine étape de cette campagne de vulgarisation des résolutions et recommandations issues du dialogue national inclusif.