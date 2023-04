Tchad : la canicule impacte négativement sur la vente de poisson à N'Djamena

La chaleur intense à N'Djamena a un impact négatif sur les vendeurs et vendeuses de poisson.



En effet, en raison du manque d'électricité et du prix élevé de la glace, les vendeurs sont contraints de vendre leurs produits à perte, pour éviter que les poissons ne pourrissent.



Il est 13heures 27, ce jeudi 13 avril 2023, sur les marchés de poissons de Chaoua et Taradona. La température ambiante avoisine les 43 et 44°C. Les vendeurs et vendeuses se servent d'éventails et de mouchoirs pour chasser les mouches et se ventiler à cause de la chaleur.



Les clients sont accueillis avec des appellations telles que voisin, patron, madame, maman, chef, chéri. L'atmosphère est bouillante et les vendeurs font des remises de prix sans même que le client se prononce. Tout semble difficile pour eux de vendre.



Plus la chaleur augmente, plus les poissons perdent leur qualité et leur forme, ce qui décourage les vendeurs. Comment faire pour vendre pendant cette canicule ? « C'est difficile, l'électricité n'est même pas disponible et le prix de la glace a triplé, nous ne pouvons plus rien faire », déclare une vendeuse.



Elle poursuit en disant : « J'ai acheté un sac de carpe pour 45 000 FCFA et de la glace pour 3 000 FCFA, mais je n'ai même pas réussi à vendre pour 20 000 FCFA et la glace a déjà fondu. Comment vais-je faire ? ». La situation est difficile pour les vendeurs et vendeuses. Certains vendeurs et vendeuses ambulants sont contraints d'étaler les poissons dans des porte-tout et des plateaux pour vendre.



D'autres se promènent dans les débits de boissons pour écouler le produit. Cette situation laisse les vendeurs et vendeuses dans un état de désarroi total. Quelles solutions peuvent-elles envisager pour pallier à ce problème ? La question reste posée.