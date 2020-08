Tchad : la capitale inondée par les eaux de pluie

La capitale N'Djamena est inondée au lendemain d'une forte pluie qui s'est abattue, et à la veille de la commémoration du 60ème anniversaire de l'Indépendance du Tchad.



De nombreux quartiers sont bloqués par les eaux, tandis que certaines voies goudronnées sont submergées.



Depuis l'entame de la saison des pluies, des citoyens ont décidé de s'organiser dans quelques quartiers pour creuser des tranchées, construire des caniveaux et désengorger ceux remplis de détritus pour faciliter les évacuations.



En banlieue de la capitale, des ménages vulnérables côtoient les eaux à l'intérieur même de leurs habitations de fortune faites de tôles.



La semaine dernière, le maire de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar, a indiqué que le travail avec les jeunes va désormais être privilégié dans les quartiers, face à des entreprises qu'il a jugé fantômes car de nombreux marchés ont été donnés d'années en années mais sont restés inexécutés.



Pour beaucoup de citoyens, c'est plutôt une stratégie à long terme que doivent envisager les autorités, avec notamment des évacuations souterraines.



La mairie de N'Djamena souhaite mettre en service rapidement des stations de pompage des eaux pour faire face aux inondations dans les quartiers. En attendant, les citoyens accumulent les souffrances et s'exposent aux maladies.