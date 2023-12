Tchad : la caravane Transfo Care des Transformateurs s’achève avec des promesses

Depuis sa création par son président Dr Masra Succès, le parti Les Transformateurs était à sa première tournée dans la partie méridionale du Tchad.



Cette formation politique a connu d'énormes difficultés, dont la plus récente est celle du 20 octobre 2022 qui a poussé son père fondateur en exil. Par la suite, Dr Masra Succès et le gouvernement ont signé un accord de principe (Accord de Kinshasa), qui a permis au président du parti Les Transformateurs, de regagner son pays.



Aussitôt rentré, le président du parti Les Transformateurs a observé 40 jours de deuil, en mémoire aux martyrs tombés lors des évènements politiques du 20 octobre 2022. Pour apaiser les cœurs et réconcilier ses militants et sympathisants, il a lancé officiellement un périple de transformation, de réconciliation, de la justice, de l'égalité et de la diversité, dénommé caravane « Transfo Care ».



Tout a commencé le 5 décembre dernier à Beboni, dans son village natal où Masra Succès est allé déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de son défunt père. Après cet hommage, il s'est rendu à Bebedjia, pour son premier grand meeting de sa tournée, avant de se rendre à Moundou, chef-lieu de la province du Logone occidental, pour un autre meeting qui a mobilisé un public important.



Pour apaiser les cœurs des parents des victimes du 20 octobre, le président national du parti Les Transformateurs, à la tête d'une délégation, s'est rendu au cimetière de Moundou pour rendre un hommage aux victimes des événements du 20 octobre. Dr Masra Succès a par la suite rencontré les parents des victimes.



Le leader des Transformateurs a ensuite marqué le pas, en date du 9 décembre, sur la ville de Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul, avant de prendre la direction de la ville de Sarh. Lors de son passage pour le chef-lieu de la province du Moyen-Chari, Succès Masra a fait une escale à Bessada, pour s'incliner devant la tombe du premier président du Tchad, Ngarta Tombalbaye, et lui rendre un hommage, puis à Bedaya où il a été reçu au Palais royal par le chef traditionnel de cette localité.



Dans le même but de cette tournée, la caravane Transfo Care s'est rendue le 11 décembre dans la ville de Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, pour un meeting, avant de descendre le 12 décembre dans la ville de Kelo, chef-lieu du département de la Tangilé Ouest, pour passer un message de réconciliation pour la justice et l'égalité.



Enfin, la ville de Bongor était le lieu de bouclage de cette tournée lancée depuis le 4 décembre dernier. La caravane nationale du parti Les Transformateurs a animé son dernier meeting dans la ville de Bongor, chef-lieu de la province de Mayo-Kebi Ouest. A cette occasion, les militants de la ville de Bongor et ses environs, à l'instar des autres villes où la caravane était passée, ont démontré leur preuve de militantisme à leur parti.



Des jeunes, des femmes et des vieillards sont sortis massivement pour réserver un accueil chaleureux au président national, Dr Masra Succès. Arrivé au terme de sa tournée méridionale, la caravane Transfo Care a tenu son septième meeting, qui était le dernier pour cette caravane dans la partie méridionale du pays.



Partout, Dr Masra Succès a expliqué à ses militants et sympathisants, l'importance de l'accord de Kinshasa qui selon lui, est soutenu par 11 chefs d’Etat. Il a expliqué à ses militants que cet accord a permis de rendre le casier judiciaire vierge de tous les condamnés des événements du 20 octobre2022.



Il a demandé à ses militants de retirer leurs cartes d’électeurs pour voter au référendum constitutionnel en faveur de la nouvelle Constitution, pour que la Transition ne soit pas prorogée. Le président du parti Les Transformateurs a aussi soulevé les problèmes que traverse le pays.



Il a mis l'accent sur le manque des infrastructures sanitaires et éducatives, les problèmes incessants des éleveurs et agriculteurs et le sous-développement des provinces qu'il a visitées, et du pays en général. Dr Masra Succès s’est prononcé sur le délai de la Transition en cours. Il a affirmé qu'il reste moins d'un an pour que son parti arrive à la magistrature suprême.



Le leader des Transformateurs a affirmé ses militants et sympathisants qu'ils vont gagner l'élection présidentielle, et toutes les autres élections. « Quand il y aura un président transformateur à la tête du pays, nous allons transformer ce pays », a laissé entendre Masra Succès.



Lors de sa tournée méridionale, le président du parti Les Transformateurs a présenté ses projets phares. Dans son espoir d'être élu président de la République, il a promis de construire un grand site touristique d’Afrique à Doyaba, à l'épicentre du continent, avec un aéroport de premier classe.



Il a aussi promis de construire un chemin de fer pour le train à grande vitesse (TGV), afin de relier la ville de Sarh à d’autres villes du pays. Sur le plan économique, il entend construire des usines de transformation des produits locaux dans chaque province.



Enfin, il n'a pas manqué de promettre à ses militants que, quand il sera élu président de la République, il va construire des structures sanitaires et des écoles, avec, un village une école, un village un hôpital. Après la zone Sud du pays, le cap sera mis sur la partie Est et le Centre.



En effet, le président Masra est attendu à Abéché le 20 décembre, et au Centre à Mongo et ses environs, le 22 décembre prochain.