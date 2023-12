Tchad : la caravane nationale pour la cohésion sociale lancée au Barh El Gazel

La mission de la caravane, dirigée par le Directeur Général du Ministère de la Réconciliation Nationale et de la Cohésion Sociale, vise à informer et sensibiliser la population sur la cohésion sociale, la prévention des conflits et le vivre ensemble. L'événement a réuni des responsables administratifs, des représentants de la société civile, ainsi que des femmes et des jeunes de la province.



Le Directeur Général de la Réconciliation Nationale et de la Médiation, M. Issa Faki Mahamat, a souligné l'importance de la réconciliation nationale pour la paix et l'unité du Tchad, tout en encourageant le dialogue et la coopération.



Le Secrétaire Général de la Province a salué le leadership du Président de Transition, Mahamat Idriss Deby Itno, dans la promotion de la Réconciliation Nationale et de la Cohésion Sociale, appelant à renforcer les efforts pour consolider la paix et préserver les acquis.