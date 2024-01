Tchad : la caravane nationale pour la cohésion sociale lancée dans le Salamat

Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a officiellement lancé ce mercredi 3 janvier 2024, la caravane nationale pour la cohésion sociale.



La cérémonie a eu lieu dans la grande salle de la commune d'Am-Timan. C’était en présence des autorités administratives, responsables militaires, chefs traditionnels, leaders religieux et représentants de la société civile.



L'objectif global de la caravane pour la cohésion nationale, est d’informer et de sensibiliser les citoyens sur la cohésion sociale, et la prévention des conflits, afin d'amener les populations à appréhender les enjeux. Cette caravane en faveur de la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble, est initiée par le ministère de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale.



Lors de son mot de circonstance, le chef de mission, Aboubakar Souleyman, souligne que la caravane va renforcer les capacités des femmes et des jeunes en matière de prévention des conflits, et permettre de réfléchir à des leviers de sensibilisation à la cohésion sociale.



Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, souligne que le Tchad amorce un tournant décisif de son histoire, avec le retour à l'ordre constitutionnel. Pour lui, cet événement de portée nationale, nécessite la contribution de tous, pour que la paix règne dans ce pays.



Pour consolider la communion, une finale de football a été organisée entre le club Éléphant et Tourbillon. Cette dernière équipe l'a remportée après une séance de tirs aux buts.