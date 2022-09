Tchad : la cellule syndicale du ministère des Affaires étrangères suspend son mot d'ordre de grève

La cellule salue la bonne volonté de la hiérarchie à la suite des pourparlers engagés et la mise en place effective d'une commission de relecture du statut particulier des diplomates.



Le 20 septembre, le bureau de la cellule syndicale a évoqué sa préoccupation par la situation qui prévaut au sein du ministère. Elle a ensuite décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire d'urgence pour les mesures et actions à prendre.



Le secrétaire général adjoint de la cellule syndicale, Djangbeye Guelngar Evariste, a interpellé les autorités sur le respect de la mission assignée à chaque département ministériel pour éviter l'usurpation des fonctions et titres.