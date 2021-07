Tchad : la chaîne Sahara TV est désormais sur les bouquets Canal+

La chaîne Sahara TV est officiellement disponible sur les bouquets Canal+ (292), a annoncé ce mardi le PDG du groupe Sahara Medias, Jansé Urbain Adoum, au cours d'une cérémonie au Radisson Blu.



Chaîne privée du paysage audiovisuel, Sahara TV est également présente sur Internet via Facebook et YouTube. Avec cette présence sur les bouquets Canal+, Sahara TV entend répondre aux attentes, relever les défis et proposer des émissions avec des nouveaux rendez-vous d'information, des programmes diversifiés, notamment en faisant la promotion des valeurs traditionnelles.



Le vice-président de la HAMA, Ali Djibrine, a félicité tout le personnel engagé pour cette évolution. Il a exhorté à promouvoir l'information environnementale ainsi que les valeurs de la paix.



Sahara TV annonce qu'elle est ouverte au recrutement des jeunes.