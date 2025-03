Tchad : la cherté de vie fait grincer les dents à Farchana

A Farchana, une sous-préfecture d'Assounga, dans la province du Ouaddaï, la cherté de vie fait de plus en plus grincer les dents.



En effet, avec l'arrivée des réfugiés et les urgences, la localité a changé de nature, par rapport au coût de la vie, devenu très élevé. Avant que le conflit ne s'éclate au Soudan, les personnes ayant vécu dans la localité de Farchana témoignent de l'accessibilité favorable du coût de vie.



« En 2021, on payait un poulet à 1500 ou 2000 FCFA, maintenant un poulet est vendu entre 6 000 et 7 000 FCFA, le « coro » de haricots vendu entre temps à 500 CFA est maintenant vendu à 1500 FCFA. Les produits sont devenus très chers en 2025 », témoigne Loumbay Francine, gérante de cafétéria à Farchana. Il faut aussi souligner que les habitants se plaignent également de l'augmentation du prix de la location.



« La location était à 5 000 FCFA ou 7500 FCFA, maintenant le prix de la location varie de 20 000 à 50 000 FCFA », affirme Dénérébey Odette, habitante de Farchana depuis 2021 et gérante de cafétéria. Selon ces femmes, l'augmentation du prix de location est due à l'arrivée des réfugiés et des urgences humanitaires.



Pour vivre à Farchana, il faut mener parallèlement plusieurs activités pour joindre les deux bouts.