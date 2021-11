Tchad : la cherté de vie s'installe dans la province de Sila

L'instabilité et les récentes manifestations au Soudan ont des conséquences économiques sur le Tchad. Les commerçants importent leurs marchandises jusqu'à Farbaranga, village situé à 200 km de la ville de Goz Beida. Du coup, les prix des sacs ont grimpé. Le sac de sucre de 50 kg s'élève de 38.000 à 40.000 Fcfa tandis que le petit sac de 10 kg passe de 5000 Fcfa à 7000 Fcfa. Sans oublier le bidon d'huile de 20 litres qui est à 23.000 Fcfa dans certaines boutiques.



Selon les commerçants, la cause de l'augmentation des prix est due à la suspension des importations des marchandises soudanaises suite aux manifestations.



Lésée par cette augmentation, la population locale demande au gouvernement, aux opérateurs économiques, les responsables provinciaux et les personnes de bonne volonté de lui venir en aide pour alléger les conditions de vie.



Le gouverneur de la province de Sila, Mahamat Koty Yacoub, a exposé les problèmes de ladite province à savoir : le manque d'infrastructures routières, la mauvaise pluviométrie et l'augmentation des prix des denrées alimentaires de jour en jour.



Il a demandé au ministère du commerce, à la CCIAMA et aux partenaires de stocker une grande quantité de denrées alimentaires dans l'entrepôt de l'Office national de la sécurité alimentaire (ONASA) pour subvenir aux besoins de la population de Sila. Le gouverneur a exhorté les commerçants dàe réduire les prix des marchandises.